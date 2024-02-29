Файзуллаев: «Барселона» — мечта, но кто не пойдёт в «Реал»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что несмотря на свою мечту выступать за «Барселону», он будет рад оказаться и в стане принципиального соперника каталонцев мадридского «Реала».

«Соглашусь, конечно, кто не пойдёт в «Реал»? Хоть и «Барса» — действительно мечта. В детстве фанател от тики-таки Гвардиолы», — приводит слова Файзуллаева «Чемпионат».

Ранее Файзуллаев подтвердил информацию об интересе к себе со стороны мюнхенской «Баварии».

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 5 миллионов евро.