В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Гойковича

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем защитника южноуральской команды Ренато Гойковича.

Ранее сообщалось, что боснийский футболист намерен покинуть «Оренбург» в зимнее трансферное окно.

«Не хотел бы комментировать эту информацию. На сегодняшний день Ренато — футболист «Оренбурга», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Гойкович провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.