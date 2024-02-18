Новиков — о переходе Кучаева в «Пари НН»: «Это очень грамотное решение со стороны тренерского штаба ЦСКА»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал информацию о том, что полузащитник московского клуба Константин Кучаев близок к переходу в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист уже прибыл в расположение нижегородской команды на сборах в ОАЭ.

По мнению Новикова, тренерский штаб ЦСКА поступил правильно, позволив своему футболисту перейти в команду, где он сможет получать больше игровой практики.

«Это очень грамотное решение со стороны тренерского штаба ЦСКА. Контракт Кучаева заканчивается летом, пусть он получит игровую практику. Вероятно, что Константина не видят в качестве игрока основы, а мариновать парня на скамейке не захотели», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2,5 миллиона евро.