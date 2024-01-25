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Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему предоставлял мало игрового времени Давиле

25 Января 2024 • 16:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на слова своего подопечного Виктора Давилы, ранее выразившего недовольство своим игровым временем в команде.

По словам Федотова, в первой части сезона чилийский футболист мало играл из-за того, что по причине игр за сборную и болезни он часто терял форму. Специалист заверил, что весной Давила получит больше игровой практики.  

«Мы тоже хотели предоставить ему больше игрового времени. Но затем произошёл второй вызов в сборную, история повторилась: снова вернулся в преддверии игры, меняя часовые пояса и климат. Выходил в стартовом составе, но был заменён по тактическим соображениям. Он чувствовал себя не слишком комфортно физически», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, Давила перешёл в ЦСКА в августе прошлого года из клуба «Леон». В составе «армейцев» нападающий успел провести 15 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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