Спортивный директор «Оренбурга»: «По Вере, Мансилье и Гойковичу предложений нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о трансферной кампании клуба текущей зимой.

По словам Андреева, «Оренбург» полностью укомплектован, а возможный уход из команды Лукаса Веры, Брайана Мансильи и Ренато Гойковича в настоящий момент не рассматривается.

«Возможно, будет ещё одно подписание до конца зимнего трансферного окна. «Оренбург» полностью укомплектован, нет проблемных позиций. Что касается Лукаса Веры, Мансильи и Ренато Гойковича, то по ним предложений нет, переговоров мы не ведём. Игроки остаются с нами», — цитирует Андреева Sport24.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков.