Инсайдер: «Давила выгрыз место в основе ЦСКА»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале рассказал, что чилийский форвард московского ЦСКА Виктор Давила стал основным форвардом в команде Владимира Федотова на эту весну.

«Место в старте выгрыз Давила. Дело не только в его результативности на сборах (четыре гола и четыре ассиста, больше только у Облякова), но и в работоспособности. Виктор пахарь, готовый прессинговать, вступать в борьбу и отрабатывать сзади. Этим он приглянулся Федотову еще перед покупкой из Мексики», - пишет Карпов.

Напомним, что Давила прибыл в ЦСКА в минувшее летнее трансферное окно. В активе 26-летнего чилийца 15 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он трижды забивал и два раза отмечался голевым пасом.