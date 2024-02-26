Заболотный помогал Федотову влиться в ЦСКА

Форвард столичного ЦСКА Антон Заболотный поделился историей о том, как помогал Владимиру Федотову влиться в коллектив.

Напомним, 57-летний специалист стал главным тренером ЦСКА летом 2022 года.

По словам Заболотного, он разжевывал тактические моменты игрокам, переводил их со слов Федотова на простой язык для остальных игроков.

«Я пытался на первых тренировках разряжать обстановку, вставлял какие-то шутки. Атмосфера — это очень важно. Это такой мостик между командой и тренерским штабом», — приводит слова Заболотного «Спорт-Экспресс».

По итогам первой части нынешнего сезона ЦСКА располагается на восьмой позиции в чемпионате России. В активе «армейцев» 28 зачетных баллов после 18 сыгранных матчей.