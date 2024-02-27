Келлвен считает, что сборная России способна выиграть чемпионат мира по футболу

Защитник ЦСКА Келлвен считает, что у сборной России есть намного больше шансов выиграть чемпионат мира по футболу, чем у Бразилии стать победителем хоккейного турнира.

«Почти невероятно, чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира по хоккею. Так что у России намного больше шансов победить на чемпионате мира по футболу. У вас, кстати, очень хорошие футболисты, так что всё возможно», — цитирует Келлвена «РБ Спорт».

Напомним, Келлвен перешёл в ЦСКА в сентябре 2023 года из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «армейцев» защитник успел провести 16 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.