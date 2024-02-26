Машкарин — о ЦСКА: «Когда ты находишься на восьмом месте, тройка призёров — хороший ориентир»

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Оренбург».

По словам эксперта, делать прогнозы на первые матчи после возобновления сезона непросто, так как многие команды подходят к ним не в оптимальной форме. При этом Машкарин отметил, что в матче с «Оренбургом» ЦСКА будет играть только на победу.

Также специалист подчеркнул, что попадание в тройку призёров по итогам чемпионата является для «красно-синих», занимающих сейчас восьмую строчку в турнирной таблице, хорошим ориентиром.

«В тройке можно быть на первом месте, можно на втором, а можно и на третьем… Но когда ты находишься на восьмом месте, тройка призёров — наверное, хороший ориентир», — цитирует Машкарина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится 2 марта в Москве. Начало — в 14:00 по московскому времени.