Ударный дебют Мусаева не спас ЦСКА: на 4-й добавленной минуте «армейцы» упустили победу над «Оренбургом»

ЦСКА и «Оренбург» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена».

Субботнюю программу открыли футболисты ЦСКА и «Оренбурга». Уже подзатёрлась эта тема, но Владимир Федотов против бывшей команды – такое не забывается. На своих «бывших» тренер «армейцев» собрал всех сильнейших. Атаку составили Чалов, Давила, Файзуллаев и Обляков, добившиеся отличного прогресса в этом сезоне. Вот только «Оренбург» решил не тушеваться, гости на фамилии не смотрели, смело шли вперёд.

Помогала «Оренбургу» и камерная атмосфера на «ВЭБ Арене». Подсказки тренерского штаба были отлично слышны, а поддержка болельщиков звучала куда тише. В таких реалиях проходили довольно узнаваемые диагонали ЦСКА. Как раз после одной из таких пробил Гайич, выхвативший передачу Давилы. Ткнул не очень удачно – Сысуев справился, забрав мяч намертво.

Следом уже слева пришла атака ЦСКА. Мойзес прострелили, Файзуллаев в борьбе с защитником подставил ногу, направив мяч в Хотулёва. Надолго замолкли арбитры, просматривавшие повтор, но в итоге не заметили касание руки. Точнее заметили, но касание после рикошета от бедра решили не считать фолом. Пришлось ЦСКА обойтись без пенальти, что было сильно сложнее. Забросы шли, защитники даже иногда смахивали мяч аккурат на Давилу – чилиец бил с дуги с штрафной площади, но в створ ворот не попадал.

Время шло, а толковые атаки «армейцев» будто растворялись. Уже «Оренбург» пользовался свободными зонами: так родился забег Мансильи и передача на Томпсона. Вот только Хорди поторопился в завершении, ткнув мяч точно в руки Акинфееву. Потом ещё Лукас Вера с линии штрафной площади вырезал шикарный удар под перекладину. Акинфеев вынужден был в прыжке переводить мяч через перекладину.

А ЦСКА реально очень рассчитывал на стандарты. И вот Келлвен заработал перспективный стандарт, к мячу подошли Обляков с Гайичем, а пробил последний. Классно приложился Милан, направив мяч точно в правую штангу, после чего тот покинул пределы поля. Но ЦСКА всё-таки забил. А помог «армейцам» дебют Мусаева. Гайич сбросил на Заболотного, Антон оставил мяч Тамерлану, а тот всё-таки подстроился и пробил в угол – 1:0. 14 минут Мусаеву хватило на дебютный гол за ЦСКА.

И оказался бы он победным, но «армейцы» вновь пострадали от потери внимания в концовке. Четвёртая добавленная минута шла, когда банальный заброс Флорентина нашёл Хотулёва, тот скинул на Переса, а Матиас рикошетом от перекладины и рук Акинфеева направил мяч в сетку - 1:1. Ничья.