Агент Питер Халифе, представляющий интересы центрального защитника «Оренбурга» Матиаса Переса, высказался об успехах своего клиента.

Аргентинский футболист отличился на последних минутах недавнего поединка чемпионата России против ЦСКА, принеся своей команде ничью (1:1).

«Матиас забил сумасшедший гол в самый нужный момент, он помог команде набрать важное очко. Самое главное – он счастлив в «Оренбурге», поэтому у него получается играть так ярко. Важнее всего для футболиста – чувствовать себя нужным. У «Оренбурга» есть потенциал для дальнейшего развития», – заявил Халифе в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».