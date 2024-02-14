Агент Фернандеша: «Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА»

Секу Траоре, агент защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, сообщил о переговорах с ЦСКА по возможному трансферу португальского футболиста.

«Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА о переходе Жорже Фернандеша», — цитирует Траоре «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что клубам ещё предстоит решить, на каких правах будет осуществлён переход — аренды или полноценного трансфера.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл за «Виторию Гимарайнш» 27 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость защитника сейчас составляет 1,8 миллиона евро.