Давила: «Меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила выразил недовольство количеством игрового времени, которое он получает в московском клубе.

Напомним, Давила перешёл в ЦСКА в августе прошлого года из мексиканского клуба «Леон» за 5 миллионов евро. С тех пор в составе «красно-синих» чилийский футболист провёл 15 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего», — приводит слова Давилы «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Ближайшие матчи чемпионата России состоятся лишь в начале марта.