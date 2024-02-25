Заболотный: У меня нет понимания, где я начну следующий сезон

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о своём будущем.

«Есть ли понимание, где начну следующий сезон? Пока нет, но я абстрагировался от этого. Живу одним днем, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь», — заявил Заболотный «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет два ассиста.

Действующий трудовой договор Заболотного с ЦСКА истекает предстоящим летом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в один миллион евро.