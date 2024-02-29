Файзуллаев: «Мне надо стать крепче, чтобы от меня отлетали»

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, в чём ему необходимо прибавить для переезда в сильный европейский чемпионат.
«Мне надо прибавить в физике, стать крепче – чтобы от меня отлетали. Ну и тактически тоже надо прибавлять», — заявил Файзуллаев «Чемпионату».
По мнению футболиста, если он продолжит прогрессировать, то у него все будет хорошо.
В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором двух забитых мячей и записал на свой счет девять ассистов.
Стоит сказать, что с начала августа трансферная стоимость Файзуллаева выросла с 750 тысяч до 5 миллионов евро.
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