Файзуллаев: «Мне надо стать крепче, чтобы от меня отлетали»

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, в чём ему необходимо прибавить для переезда в сильный европейский чемпионат.

«Мне надо прибавить в физике, стать крепче – чтобы от меня отлетали. Ну и тактически тоже надо прибавлять», — заявил Файзуллаев «Чемпионату».

По мнению футболиста, если он продолжит прогрессировать, то у него все будет хорошо.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором двух забитых мячей и записал на свой счет девять ассистов.

Стоит сказать, что с начала августа трансферная стоимость Файзуллаева выросла с 750 тысяч до 5 миллионов евро.