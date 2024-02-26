Тарханов: «ЦСКА должен достать до бронзы»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность московского клуба к возобновлению сезона РПЛ.

«Клуб усилился зимой. Жду позитивного выступления ЦСКА весной. Да, сейчас команда на восьмом месте, но по очкам до третьего места недалеко. Должны достать до бронзы. На третье место этот состав точно может претендовать. «Краснодар» и «Зенит» оторвались, все-таки трудно их догнать. А вот бронза – это уровень ЦСКА. Надо попадать в медали, а остальное для ЦСКА – неудовлетворительный результат», – сказал Тарханов.

В 18 турах подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков, благодаря которым располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Отставание ЦСКА от лидирующей тройки составляет четыре балла.