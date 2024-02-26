Чанов: «ЦСКА однозначно движется вперёд»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность московского клуба к возобновлению сезона РПЛ.

«Движение вперед однозначно есть. Появились новые игроки, давайте не забывать еще о том, что многие футболисты выздоравливают. Это ведь тоже усиление. Уверен, что мы увидим другой стиль игры ЦСКА. Файзуллаев еще больше адаптируется в команде, жду более скоростного футбола. И вообще все приоритетно нацелены на увеличение скорости игры и мышления. Хорошо, что пришел алжирец. Он должен укрепить проблемную зону», – сказал Чанов.

По итогам первой части сезона ЦСКА стал восьмым в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 турах.