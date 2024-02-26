Заболотный рассказал, в чём прибавил после перехода в ЦСКА

Форвард столичного ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос, изменился ли за время пребывания в стане «красно-синих».

«Очень сильно. Для меня это было огромным вызовом — оказаться в команде, школа которой открыла дверь в большой футбол», — приводит слова Заболотного «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что понимал, как много ему предстоит работать, именно за счет этих усилий он смог прибавить в плане физики, ментального состояния и в других аспектах.

Заболотный выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешней кампании нападающий забил восемь мячей и оформил один ассист в 25 встречах с учетом всех турниров.