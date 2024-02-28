Мусаев: «Я симулировать вообще не умею, надо подучиться»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о своём отношении к симуляциям на футбольном поле.

По словам 22-летнего футболиста, ему стоит научиться симулировать, поскольку такие хитрости помогают в матчах.

«Хитрости никто не отменял, они помогают в игре. Но я симулировать вообще не умею. Надо подучиться. Вот кто-то бьёт меня, а я стою, хотя лучше упасть», — приводит слова Мусаева Sport24.

Кроме того, нападающий признался, что боится симулировать, так как ранее он получал за это жёлтые карточки, приводившие к удалениям.

Напомним, Мусаев перешёл в ЦСКА в начале января из «Пари НН». За нижегородскую команду нападающий провёл в нынешнем сезоне 25 матчей, отметившись в них четырьмя голами и двумя результативными передачами.