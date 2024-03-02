Пономарёв оценил игру ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре «красно-синих» в минувшем матче против «Оренбурга».

«Мне игра «армейцев» не понравилась, снова доводили мяч по флангу к штрафной соперника, но затем почему-то отдавали назад! Нельзя так играть!» — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

Как отметил эксперт, команда играла так и в первой части сезона, но после зимних сборов ничего не поменялось.

Встреча 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом» завершилась вничью со счетом 1:1.

В следующем туре РПЛ «армейцы» будут играть на выезде против «Крыльев Советов», а команда Давида Деограсии примет у себя дома «Балтику».