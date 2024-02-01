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Созин считает, что Файзуллаев может привлечь к себе внимание европейских клубов

01 Февраля 2024 • 09:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев способен привлечь внимание европейских клубов своими успешными выступлениями на Кубке Азии. Напомним, в текущем розыгрыше турнира 20-летний игрок сборной Узбекистана успел забить уже два мяча.

«Сейчас первый человек на выход из ЦСКА — Файзуллаев. Он тащит Узбекистан, в своём возрасте является одним из лидеров сборной, и сейчас, по сути, делает себе имя на международной арене», — цитирует Созина «Чемпионат».

В первой части текущего розыгрыша чемпионата России Файзуллаев провёл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает узбекского футболиста в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Узбекистана Андрей Созин Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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