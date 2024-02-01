Созин считает, что Файзуллаев может привлечь к себе внимание европейских клубов

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев способен привлечь внимание европейских клубов своими успешными выступлениями на Кубке Азии. Напомним, в текущем розыгрыше турнира 20-летний игрок сборной Узбекистана успел забить уже два мяча.

«Сейчас первый человек на выход из ЦСКА — Файзуллаев. Он тащит Узбекистан, в своём возрасте является одним из лидеров сборной, и сейчас, по сути, делает себе имя на международной арене», — цитирует Созина «Чемпионат».

В первой части текущего розыгрыша чемпионата России Файзуллаев провёл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает узбекского футболиста в 4 миллиона евро.