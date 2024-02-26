Масалитин считает, что Дзагоеву рано становиться тренером

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что экс-игрок сборной России Алан Дзагоев проходит стажировку в стане «красно-синих».

«Дзагоев сделал очень хорошую карьеру в ЦСКА как игрок. Если он себя еще проявит в качестве тренера с «армейцами», то будет отлично», — заявил Масалитин Vprognoze.

При этом эксперт считает, что Дзагоеву пока рано начинать тренерскую деятельность, ведь он совсем недавно завершил карьеру футболиста. Масалитин отметил, что для старта нового этапа сначала необходимо убить в себе игрока.

Ранее в ЦСКА рассказали, что экс-игрок команды Алан Дзагоев проходит стажировку в спортивном блоке клуба.

ЦСКА занимает восьмую позицию в чемпионате России, набрав 28 зачетных баллов после 18 туров.