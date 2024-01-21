Агент Смирнов: «Думаю, Круговой начнёт выступать за ЦСКА уже весной»

Известный футбольный агент Антон Смирнов поделился мнением о переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, Круговой присоединится к «армейцам» летом, а текущий сезон он доиграет в «Зените-2». Смирнов же считает, что 25-летний футболист примерит форму ЦСКА уже этой весной.

«Ситуация особенная — один из редких случаев, когда другой клуб уводит у «Зенита» игрока, который нужен клубу. Думаю, стороны договорятся, и Круговой начнёт выступать за ЦСКА уже весной», — цитирует Смирнова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что ЦСКА может рассмотреть аренду Кругового, чтобы использовать игрока уже в нынешнем сезоне.