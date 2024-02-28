Агент допустил переход Вендела в ЦСКА

Андре Кьюри, агент нападающего «Порту» Вендела да Силвы Косты, не исключил переход своего клиента ближайшим летом в ЦСКА.

«Переход Вендела в ЦСКА этим летом возможен. Клуб должен отправить «Порту» новое предложение», — цитирует Кьюри «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний бразилец провёл за вторую команду «Порту» 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Вендела в 1 миллион евро.

Свой первый матч после зимнего перерыва ЦСКА проведёт 2 марта против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени. На сегодняшний день «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.