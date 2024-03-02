Хотулев: «Мы качественно оборонялись и заслужили ничью с ЦСКА»

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги встречи с ЦСКА, 1:1.

- Есть ощущение, что ничья, вырванная на последних секундах, сродни победе?

- Я очень надеюсь, что эта ничья даст нам хороший импульс. ЦСКА играл дома, это хорошая по уровню команда. Но мы качественно оборонялись, поэтому ничью точно заслужили. Счет по игре. Было бы обидно, если бы уступили 0:1.

- По сравнению с первым кругом ЦСКА стал сильнее?

- У него появились новички, но это лишь точечное усиление, а структура игры осталось той же. Не могу сказать, что «армейцы» сильно добавили. Если честно, думаю, это не самый удачный матч ЦСКА.

- А «Оренбург» в чем прибавил за время сборов в зимнюю паузу? У вас тоже есть новички.

- Это мы посмотрим на дистанции, потому что судить по одной встрече неправильно. Думаю, новички еще не до конца влились в коллектив, но прогресс точно есть. Просто некоторые ребята пришли к нами уже под конец трансферного окна, когда сборы подходили к завершению. Поэтому они еще должны прибавить.

- В матче с ЦСКА показалось, что игроки «Оренбурга» набрали хорошие кондиции. Как себя ощущали сегодня?

- Чуть-чуть поле сказалось, потому что последнюю неделю мы тренировались на искусственном газоне, плюс сегодня поле было не самого лучшего качества. На хорошем газоне мы точно еще сможем добавить.

- Наверняка следили, как усиливаются конкуренты. Какой трансфер могли бы выделить в это зимнее окно?

- Не очень за этим слежу. Мало читаю и почти не включаю телевизор.

- Но вы наверняка в курсе, что Адамов попал в расширенный список сборной России, единственный из «Оренбурга».

- Он там и был и не выпадал из этого списка. Каждый раз поздравлять его с этим было бы перебором (смеется). Думаю, у него хорошие шансы попасть в окончательный список.

Реклама

- Что думаете о предстоящих товарищеских матчах нашей сборной с Сербией и Парагваем?

- Супермотивации на товарищеские встречи нет, но, конечно, мы должны обыграть этих соперников. Смотрю ли я матчи сборной? Не все. Только те, что удается.

Елена Григорьевская