Канчельскис: «Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Зенит». По мнению Канчельскиса, петербургский клуб — не лучший вариант для продолжения карьеры игрока.

«Чалов — один из немногих российских футболистов, кто всё ещё может добиться чего-то значимого в Европе. У него для этого есть необходимые футбольные качества и хороший возраст. Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит». Туда он всегда успеет перейти, если захочет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.