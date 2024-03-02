Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги встречи с ЦСКА, 1:1.

- Как считаете, «Оренбурга» повезло в матче с ЦСКА?

- Нет-нет. Ничья – это результат нашей работы, а не везения. Мы старались, выкладывались, играли против очень сильного соперника и в итоге получили ничью.

- Как вы видели гол Переса? Он целенаправленно бил по воротам, или так случайно вышло?

- Я видел, что он целенаправленно бил в створ ворот. Это был намеренный удар и гол, а не случайность. Здесь дело не в удаче.

- Команда готова к борьбе за сохранение прописки в РПЛ? И за счет чего можете это сделать?

- У нас задача та же самая, что и в прошлом году. Это одно очко, вырванное в концовке матча с ЦСКА, придаст нам уверенности и улучшит наши позиции в таблице. Пока они достаточно низкие, но мы движемся к своей цели.

- Как оцениваете свои физические кондиции? Насколько тяжело было сегодня в матче с ЦСКА?

- Физически я готов на сто процентов. Отбегал 90 минут. В этом плане все получилось, как и командная работа. Мы хорошо ее выполнили.

Елена Григорьевская