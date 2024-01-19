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Алдонин: «Логично, что ЦСКА хочет забрать Кругового уже сейчас»

19 Января 2024 • 16:57 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о том, что защитник «Зенита» Данил Круговой может присоединиться к московскому клубу уже текущей зимой.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может арендовать Кругового на оставшуюся часть сезона, после чего футболист присоединится к «красно-синим» на постоянной основе.

«Вполне логично, что ЦСКА хочет забрать Кругового уже сейчас. Никто не гарантирует, что Данил будет идеально готов, играя за «Зенит-2». Футбол — это контактный вид спорта, а Круговой — это уже актив ЦСКА», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Евгений Алдонин Данил Круговой ещё теги

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