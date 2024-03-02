Бубнов сделал точный прогноз на матч ЦСКА - «Оренбург»

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между московским ЦСКА и «Оренбургом». Об этой встрече высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. ЦСКА лидеров сохранил, Дивеев вернётся. «Оренбург» - аутсайдер, на синтетике они ещё могли бы побороться, в Москве будет тяжело. У «армейцев» хорошая оборона и есть кому забивать», - передает слова Александра Sportbox.

Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают восьмое место, а гости – 14-е.