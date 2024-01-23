Пономарёв: «Чалов — игрок одной команды, ему нужно продлевать контракт с ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему «армейцев» Фёдору Чалову.

Пономарёв не верит в то, что такой трансфер может состояться. Ветеран назвал Чалова игроком одной команды, выразив мнение, что ему стоит как можно дольше оставаться в ЦСКА.

«Я в это не верю. Там (в «Зените») его оберегать не будут, как это делается в ЦСКА. Фёдор — это игрок одной команды. Ему нужно продлевать контракт и играть как можно дольше за ЦСКА. Я думаю, что так оно и будет»», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Отметим, что Чалов является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне за «красно-синих» 25-летний футболист провёл 26 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «армейцами» рассчитан до конца декабря нынешнего года.