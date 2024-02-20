Вагнер Лав: «Газзаев был особенным человеком для меня»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался об экс-главном тренере «армейцев» Валерии Газзаеве.

По словам бразильского футболиста, у него сложились прекрасные отношения с российским наставником.

«Был ли Газзаев для меня как отец? Да, он тоже был особенным человеком для меня, особенно в повседневной жизни. Он позволял мне чувствовать себя более комфортно на поле, в матчах, и это сильно помогало», — сказал Вагнер Лав в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В общей сложности в составе «армейцев» нападающий провёл 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.