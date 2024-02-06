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Пономарёв: «Они с ума сошли давать Чалову 2,5 миллиона евро в год»

06 Февраля 2024 • 15:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о том, что зарплата нападающего «армейцев» Фёдора Чалова по новому контракту с клубом может составить от 2,5 до 3 миллионов евро в год.

По мнению ветерана, 25-летний футболист не заслуживает такой высокой зарплаты.

«Чалов не заслуживает стать самым высокооплачиваемым футболистом ЦСКА. Они с ума сошли совсем давать Фёдору зарплату 2,5 миллиона евро в год. Чалов не стоит этих денег. Оставили бы зарплату в 1,5 миллиона евро. Безобразие какое-то», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сторона игрока недовольна предложением ЦСКА и хочет, чтобы Чалов зарабатывал не менее 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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