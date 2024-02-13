Агент Фернандеша подтвердил информацию о переговорах с ЦСКА

Хелио Мартинс, агент защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, подтвердил информацию о переговорах с ЦСКА по возможному трансферу португальского футболиста.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может как арендовать 26-летнего игрока, так и выкупить права на него. О формуле сделки клубам ещё предстоит договориться.

«Да, это правда. Переговоры с ЦСКА ведутся», — цитирует Мартинса Sport24.

В нынешнем сезоне Фернандеш провёл за «Виторию Гимарайнш» 27 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Рыночная стоимость португальского защитника сейчас составляет 1,8 миллиона евро.