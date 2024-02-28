Олич объяснил, почему у него не складывается карьера после ухода из ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему не работает в другом клубе после расставания с московской командой.

Сейчас специалист является помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

Олич в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts» заявил, что пока не хотел бы работать в другом клубе, поэтому на данный момент сосредоточен на работе в национальной команде.

Также хорват сообщил, что согласился на предложение ЦСКА на эмоциях. Допускал вероятность, что всё сложится хорошо, однако ситуация складывалась не лучшим образом.

Олич был наставником ЦСКА с марта по июнь 2021 года. Что касается карьеры игрока, то он защищал цвета «армейцев» с 2003 по 2007 год.