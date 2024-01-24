Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила отреагировал на информацию о своём возможном переходе в «Сельту».

Ранее сообщалось, что испанский клуб проявляет интерес к чилийскому футболисту, который знаком со спортивным директором «Сельты».

«Ничего про это не слышал. Со мной никто не связывался, поэтому не придаю значения всяким слухам. Даже не могу сказать, выходил ли кто-то на моих представителей», — цитирует Давилу «Спорт-Экспресс».

Напомним, Давила перешёл в ЦСКА летом прошлого года из мексиканского клуба «Леон». В составе «армейцев» 26-летний нападающий успел провести 15 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 5,5 миллионов евро.