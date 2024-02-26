Масалитин: Если ЦСКА рассчитывает на Заболотного, то продлит с ним контракт

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о будущем нападающего «армейцев» Антона Заболотного.

«Продление Заболотного будет зависеть от условий. Если ЦСКА все еще на него рассчитывает, значит, продлят», — заявил Масалитин «Чемпионату».

При этом эксперт отметил, что финансы будут играть не малую роль, ведь Заболотный не будет выступать за бесплатно. Масалитин не стал исключать, что зимой ЦСКА подписал Тамерлана Мусаева на замену Заболотному.

В текущем сезоне Заболотный провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал два ассиста.

Действующий контракт 32-летнего форварда с ЦСКА рассчитан до предстоящего лета.