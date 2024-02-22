Агент Башича: «К Ивану был интерес от немецкого клуба»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, сообщил, что один немецкий клуб текущей зимой проявлял интерес к 21-летнему боснийцу.

По словам агента, переход не состоялся, так как «Оренбург» не намерен расставаться с Башичем до конца сезона.

«К Башичу был интерес от немецкого клуба, но после разговора со спортивным директором «Оренбурга» решили не трогать игрока в зимнее трансферное окно. У клуба нет сейчас интереса расставаться с ним», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Башич провёл за «Оренбург» 22 матча и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает боснийского футболиста в 800 тысяч евро.