В «Оренбурге» раскрыли подробности контракта Горбани

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскрыл подробности контракта новичка команды Мохаммада Горбани, о переходе которого было объявлено сегодня, 21 февраля.

«Самое главное, что игрок хотел перейти к нам. Контракт подписан на 3,5 года. Сейчас получает визу, 25 февраля приедет в Москву, пройдёт УМО и полетит в Оренбург», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Ранее 22-летний полузащитник выступал за «Сепахан». В текущем сезоне в футболке иранского клуба Горбани провёл 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой ближайший официальный матч команда Давида Деограсии проведёт 2 марта против ЦСКА.