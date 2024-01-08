Оганесян: «Желаю российскому футболу вернуться на международную арену»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян пожелал российскому футболу добиться прогресса в наступившем 2024 году.

«Всем нашим болельщикам желаю в наступившем году здоровья! Чтобы все достигли своих поставленных целей. А российскому футболу желаю прогрессировать из года в год и вернуться на международную арену», — цитирует Оганесяна Metaratings.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров весной 2022 года. Поэтому сейчас они имеют возможность проводить с зарубежными командами лишь товарищеские встречи.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.