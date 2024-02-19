Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Наша задача — подвести Дивеева к сезону в правильном состоянии»

19 Февраля 2024 • 09:26 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии защитника Игоря Дивеева, продолжающего восстановление после травмы, которую он получил летом прошлого года в матче за Суперкубок России против «Зенита».

Ранее стало известно, что Дивеев возобновил тренировки с основной командой «армейцев».

«Дивеев полон энтузиазма, как и мы. У нас появилась дополнительная боевая единица. Наша задача — подвести его к сезону в правильном состоянии, чтобы он сразу приносил максимальную пользу», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником ЦСКА по весенней части сезона станет «Оренбург».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Игорь Дивеев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Февраля
09:26
Федотов: «Наша задача — подвести Дивеева к сезону в правильном состоянии»
18 Февраля
15:38
Новиков — о переходе Кучаева в «Пари НН»: «Это очень грамотное решение со стороны тренерского штаба ЦСКА»
13:14
Масалитин: «Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ» 2
10:44
Ан: «Номинация на приз лучшему молодому игроку Кубка Азии умножит интерес к Файзуллаеву со стороны европейских команд»
16 Февраля
17:47
Кусов оценил шансы Дзагоева в будущем стать тренером
14:15
Агент Жорже Фернандеша оценил шансы игрока перейти в ЦСКА
15 Февраля
16:51
Бывший игрок «Факела» Долгов может перейти в ЦСКА 1
15:16
Агапов, Гайич и Набабкин тренируются в общей группе без ограничений
14:51
Спортивный директор «Оренбурга»: «По Вере, Мансилье и Гойковичу предложений нет»
11:16
Кусов: «Гогниев достоин работать в Премьер-лиге»
14 Февраля
11:27
Олич назвал трёх лучших российских игроков
10:23
Агент Фернандеша: «Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА»
13 Февраля
17:03
Агент Дивеева: «Надеюсь, что в марте Игорь будет полностью готов к матчам РПЛ»
16:54
Агент Фернандеша подтвердил информацию о переговорах с ЦСКА
16:40
Представитель Сидорова: «К Максиму есть интерес от клубов РПЛ выше статусом»
16:30
ЦСКА интересуется португальским защитником
13:20
ЦСКА не заинтересован в Тахери
09:38
ЦСКА усилится 17-летним иранцем
12 Февраля
13:20
В «Оренбурге» сообщили, что Муро вряд ли успеет восстановиться к возобновлению сезона
13:11
Агент Обухова: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Владимира»
11:35
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вести переговоры о продлении контракта Марина сейчас нет смысла»
09:53
«Трабзонспор» предпримет новую попытку подписать игрока ЦСКА Мендеса
11 Февраля
16:01
Пономарёв: «Я бы продал Мендеса, не нравится мне, как он играет за ЦСКА»
15:25
Спортивный директор «Оренбурга: «По Вере нет переговоров уже больше месяца»
09:14
Олич рассказал, чего не хватает российскому футболу
08 Февраля
17:04
Агент Обухова: «Все в «Оренбурге» довольны Владимиром»
15:38
Камоцци: «Чалов сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы»
14:40
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев назвал условие, при котором контракт тренера Деограсии будет продлён ещё на сезон
14:15
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вера готовится к возобновлению сезона»
13:09
Наумов: «Я бы не советовал Чалову переходить в «Зенит»
07 Февраля
16:15
Агент Дивеева рассказал об участии Гинера в переговорах по новому контракту футболиста
15:35
Агент Барбоза: «Многие клубы заинтересованы, чтобы дальше смотреть за игрой Файзуллаева»
13:59
Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА
13:49
Канчельскис считает, что ЦСКА должен отпустить Файзуллаева в «Баварию»
11:32
Роша не покинет ЦСКА текущей зимой
06 Февраля
15:14
Пономарёв: «Они с ума сошли давать Чалову 2,5 миллиона евро в год»
11:41
Айсауи присоединится к ЦСКА в ближайшие два дня
04 Февраля
16:26
Агент — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «В нашем футболе что угодно может быть»
14:58
Агент Барбоза: «Думаю, Файзуллаев может играть в Европе»
11:50
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Письмо от «Балтики» по выкупу Кирилла Капленко действительно есть»
10:17
Дмитрий Ан: «Надеюсь, что скауты больших европейских клубов оценили игру Файзуллаева на Кубке Азии»
01 Февраля
13:33
Агент Кахведжи прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
12:05
Канчельскис: «Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит»
09:35
Созин считает, что Файзуллаев может привлечь к себе внимание европейских клубов
31 Января
16:36
Чалов не спешит продлевать контракт с ЦСКА
16:23
Игрок «Оренбурга» Гойкович: «В каждом матче мы выходим играть на победу»
16:03
Бушманов: «Не думаю, что Файзуллаев перерос уровень РПЛ»
15:42
ЦСКА следит за игроком «Фенербахче» Кахведжи
15:30
Созин: «В ЦСКА ждут от Айсауи такого же прогресса, как от Файзуллаева»
14:32
Агент Вендела: «Порту» хочет от ЦСКА 5 миллионов евро за игрока»
10:23
Игрок ЦСКА Калайда может перейти в «Пари НН»
30 Января
16:25
Пономарёв — о возможном переходе Айсауи в ЦСКА: «У нас в нападении никого нет, с Чаловым и Заболотным будем мучиться»
14:16
ЦСКА ещё не закрыл сделку по Айсауи, но трансфер близок
10:26
Руденко: «Федотов — адекватный тренер»
29 Января
16:21
Агент Дивеева: «Игорь должен вернуться в общую группу в начале февраля»
11:47
Спортивный директор «Оренбурга»: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»
28 Января
14:35
Даев считает, что ЦСКА способен попасть в тройку призёров по итогам сезона
27 Января
11:56
ЦСКА может создать вторую команду
09:13
Масалитин: «Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб»
25 Января
16:06
Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему предоставлял мало игрового времени Давиле
15:55
Чанов: «Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги»
15:47
Черевченко: «Круговой сделал намеренный выбор в пользу той команды, где будет играть»
14:27
Ермаков: «Не думаю, что в ЦСКА к молодым футболистам стало меньше доверия»
14:11
В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе
24 Января
14:28
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Томпсон прибыл в расположение команды»
12:04
Давила: «Меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА»
11:56
Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»
09:32
Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова в «Зенит» 1
23 Января
15:47
Черевченко: «Гогуа точно не потеряется в РПЛ»
15:26
Пономарёв: «Чалов — игрок одной команды, ему нужно продлевать контракт с ЦСКА» 1
15:05
Хорватский футболист Неясмич мог перейти в ЦСКА и «Рубин»
13:20
Тернавский — о словах Орлова про Мусаева: «Про Хлусевича тоже говорили, что не уровень «Спартака»
11:28
В «Оренбурге» сообщил, что клуб не общается с «Динамо» по поводу возможного перехода Воробьёва
11:19
Василий Иванов: «Не представляю Чалова в футболке «Зенита» 1
09:09
Нападающий ЦСКА Чалов не собирается переходить в другой российский клуб 1
21 Января
16:06
Агент Смирнов: «Думаю, Круговой начнёт выступать за ЦСКА уже весной»
11:59
«Балтика» и «Оренбург» поспорят за игрока «Краснодара-2»
20 Января
14:56
Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России» 1
09:57
Первый тренер Кругового: «Будем ждать от Данила прогресса в ЦСКА»
19 Января
16:57
Алдонин: «Логично, что ЦСКА хочет забрать Кругового уже сейчас»
16:26
Круговой может перейти в ЦСКА уже зимой
16:06
Помазун: «Акинфеев – легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года»
14:13
Радимов назвал команду РПЛ, которую он поддерживает, кроме «Зенита»
13:52
Новиков: «Помазун сам должен решить, что ему делать в сложившейся ситуации»
13:13
Агент Щенникова: «Бутсы на гвоздь Георгий вешать не собирается»
11:19
Президент «Оренбурга» Еремякин: «В ближайшие дни Томпсон должен прилететь в расположение команды»
18 Января
15:12
Алдонин считает, что ЦСКА не стоит удерживать Давилу
15:02
Спивак поддержал решение Кругового перейти в ЦСКА
14:19
В «Оренбурге» сообщили, что клуб продолжает рассматривать возможных новичков
13:14
«Оренбург» продлил контракт с вратарём Сысуевым
11:06
Агент Барбоза считает, что ЦСКА должен заплатить за Риччели больше 5 миллионов евро
10:27
Ловчев: «У Кругового есть потенциал, который можно раскрыть»
10:14
Обляков: «Если Чалов уедет в Европу, я порадуюсь за него» 1
09:15
Чепчугов: «Круговой усилит ЦСКА»
17 Января
13:33
Агент: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Обухова»
10:47
Агент Дивеева: «Игорь готовится к работе в общей группе» 1
08 Января
13:06
В «Оренбурге» рассказали о восстановлении Муро
12:36
В агентстве Роши сообщили, что по игроку ЦСКА нет предложений от других клубов
11:47
Оганесян: «Желаю российскому футболу вернуться на международную арену»
04 Января
12:32
В «Жил Висенте» назвали условие, при котором Перейра может перейти в ЦСКА
29 Декабря
12:35
Кафанов сомневается, что в будущем кто-то сможет побить рекорды Акинфеева
28 Декабря
12:09
Спортивный директор «Оренбурга»: «Вопрос по Томпсону должен скоро решиться»
24 Декабря
13:50
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Гойковича
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 ​«Барселона» выбрала нового тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
10:31 · Россия. Премьер-лига
Титов — об игровом времени Джикии: «Почему бы Абаскалю не перестроить схему игры в обороне?»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Титов — о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «Только Семак может чувствовать себя спокойно»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Наша задача — подвести Дивеева к сезону в правильном состоянии»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев не захотел переходить в клуб из МЛС
08:28 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил шансы Миранчука стать лидером «Аталанты»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал клуб, который станет чемпионом России
18 Февраля
22:01 · Россия. Премьер-лига
Ловчев оценил перспективы «Спартака» на фоне скандалов
21:50 · Россия. Премьер-лига
Каррера: Мозес не оправдал ожиданий «Спартака»
21:42 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев объяснил скандалы вокруг «Спартака»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о Кучаеве: Я не могу сказать, что он сильно сдал
20:34 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Надеюсь, Кучаеву удастся перезагрузиться в «Пари НН»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Спартак» может выгодно продать Мартинса
19:23 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартаку» нужно поддерживать Промеса»
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Салихова отреагировала на информацию о зарплате Мартинса
Все новости
Рекомендуем