Федотов: «Наша задача — подвести Дивеева к сезону в правильном состоянии»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии защитника Игоря Дивеева, продолжающего восстановление после травмы, которую он получил летом прошлого года в матче за Суперкубок России против «Зенита».

Ранее стало известно, что Дивеев возобновил тренировки с основной командой «армейцев».

«Дивеев полон энтузиазма, как и мы. У нас появилась дополнительная боевая единица. Наша задача — подвести его к сезону в правильном состоянии, чтобы он сразу приносил максимальную пользу», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником ЦСКА по весенней части сезона станет «Оренбург».