Агент Кахведжи прокомментировал интерес со стороны ЦСКА

Анил Тумай, агент полузащитника «Фенербахче» Ирфана Кахведжи, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи об интересе московского ЦСКА к своему клиенту.

«Нет, это неправда. Да и вообще, «Фенербахче» не планирует продавать его в это трансферное окно», – заявил агент.

28-летний Кахведжи всю карьеру провёл на родине в Турции. В нынешнем розыгрыше Суперлиги на счету полузащитника 8 забитых голов и 5 результативных передач.

Ранее Кахведжи также выступал за «Истанбул Башакшехир» и «Генчлербирлиги». Согласно «Трансфермаркту», рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.