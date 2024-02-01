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Агент Кахведжи прокомментировал интерес со стороны ЦСКА

01 Февраля 2024 • 13:33 Комментировать
Антальяспор
...
Фенербахче
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03.02 19:00

Анил Тумай, агент полузащитника «Фенербахче» Ирфана Кахведжи, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи об интересе московского ЦСКА к своему клиенту.

«Нет, это неправда. Да и вообще, «Фенербахче» не планирует продавать его в это трансферное окно», – заявил агент.

28-летний Кахведжи всю карьеру провёл на родине в Турции. В нынешнем розыгрыше Суперлиги на счету полузащитника 8 забитых голов и 5 результативных передач.

Ранее Кахведжи также выступал за «Истанбул Башакшехир» и «Генчлербирлиги». Согласно «Трансфермаркту», рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фенербахче трансферы футбола - зима 2024 Ирфан Кахведжи ещё теги

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