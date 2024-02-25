В ЦСКА рассказали, почему заменили Агапова в игре с «Динамо»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о состоянии защитника команды Ильи Агапова.

Напомним, в минувшем товарищеском матче с «Динамо» 23-летний футболист покинул поле по ходу первого тайма.

— При подкате Илья почувствовал неприятные ощущения в задней мышце, поэтому на всякий случай решили его заменить, — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

В первой половине сезона Агапов появился на поле в 11 встречах во всех турнирах и не записал на свой счет ни одного результативного балла.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.