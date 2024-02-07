Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, восстанавливавшийся всю первую часть после травмы, вернулся в общую группу команды. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в своих социальных сетях.

«Смотрите, кто вернулся в общую группу. С возвращением, Дивей!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Ранее агент футболиста Олег Ерёмин сообщил, что к весенней части сезона его клиент, вероятно, будет готов.

Напомним, Дивеев получил травму лодыжки в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита».

В прошлом сезоне 24-летний защитник провёл в составе «армейцев» 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.