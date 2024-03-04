Шалимов считает, что «Оренбург» заслужил ничью в матче с ЦСКА

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о результате матча 19-го тура чемпионата России ЦСКА – «Оренбург». Встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

«Оренбург» играл нормально, и надо сказать, что ничью он заслужил. А ЦСКА мог бы более аккуратно сыграть в последние минуты», — цитирует Шалимова портал «РБ Спорт».

Напомним, в минувшей игре ЦСКА вышел вперед на 81-й минуте благодаря голу Тамерлана Мусаева, но умудрился пропустить на четвертой добавленной минуте. Автором точного удара стал Матиас Перес.

После 19 туров «армейцы» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» располагается на 14-й строчке.