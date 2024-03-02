Мусаев забил в дебютном матче за ЦСКА, его команда близка к победе над «Оренбургом»

ЦСКА и «Оренбург» проводят матч 19-го тура Премьер-лиги. В конце второго тайма наконец-то был открыт счёт. На 81-й минуте голевой удар нанес заменивший Фёдора Чалова Тамерлан Мусаев. Новичок ЦСКА оказался с мячом на линии штрафной чуть левее центра, улучил момент для удара и плотно пробил низом в ближнюю часть ворот, а голкипер не смог выручить в этом эпизоде.

Команда Владимира Федотова на этот момент настигает «Локомотив», идущий на четвертом месте. Соперник идет третьим с конца.

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