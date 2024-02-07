Агент Барбоза: «Многие клубы заинтересованы, чтобы дальше смотреть за игрой Файзуллаева»

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию об интересе «Баварии» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

По мнению Барбозы, будущее узбекского футболиста будет зависеть от его выступлений в весенней части сезона.

«По игре Аббосбека можно понять предпосылки интереса «Баварии». Другой вопрос: уедет ли он летом в европейский чемпионат? Это зависит из ряда обстоятельств, но такая возможность есть. Многие клубы заинтересованы, чтобы дальше смотреть за его игрой», — цитирует Барбозу Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за ЦСКА 18 матчей, отметившись в них двумя голами и девятью результативными передачами.