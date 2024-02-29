Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «армейцев» с «Оренбургом».

«Входить в чемпионат лучше с простого соперника. Сборы – это все-таки совсем другое. «Оренбург» тоже не слабый, вы не забывайте. Лучше идти поступательно и постепенно вписывать новых игроков в состав. А не бросать их сразу в бой. Не все могут стартовать с самого начала. Тем более первый круг оставил много вопросов. Их надо снимать уже с самого начала, а для этого нужны уже устоявшиеся игровые связи», – сказал Чанов.

В первом официальном матче 2024 года ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Игра 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта и начнется в 14:00 по мск.