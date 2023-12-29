Кафанов сомневается, что в будущем кто-то сможет побить рекорды Акинфеева

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера, ранее заявившего о том, что голкипер «армейцев» Игорь

Акинфеев сумел превзойти легендарных вратарей прошлого (Льва Яшина и Рината Дасаева), установив множество рекордов.

«Он (Акинфеев) уже сделал то, что не удастся, думаю, в ближайшем будущем, а, может, и в далёком тоже, — все его достижения и рекорды. Если Лев Яшин и Ринат Дасаев признавались лучшими во времена СССР, то Игорь представляет в этом очень почётном списке Россию, чем наша вратарская школа очень гордится. А Лев Яшин останется лучшим футболистом XX века», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, за ЦСКА Акинфеев выступает с 2003 года. В текущем сезоне 37-летний футболист провёл 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.