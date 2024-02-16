Агент Жорже Фернандеша оценил шансы игрока перейти в ЦСКА

Футбольный агент Хелио Мартинш, представляющий интересы защитника португальской «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, рассказал о переговорах с московским ЦСКА.

«Пока мы просто переписывались и общались с ЦСКА, но ничего официального нет. Знаем, что трансферное окно закрывается 22 февраля, поэтому ждём переговоров», - приводит слова агента издание Sport24.

Добавим, что Жорже Фернандеш перебрался в «Виторию Гимарайнш» из «Порту» в августе 2020 года за компенсацию в размере 250 тысяч евро. С тех пор он провёл за команду 84 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,8 млн евро.