ЦСКА – худшая команда сезона РПЛ по упущенным очкам

В субботу ЦСКА огорчил армию своих фанатов. Ближе к завершению домашнего матча Премьер-лиги против «Оренбурга» команда Владимира Федотова открыла счёт, но удержать победу не удалось – ничья 1:1.

Как сообщает Opta, ЦСКА является худшей командой этого сезона РПЛ по количеству упущенных очков. «Армейцы» потеряли 16 зачётных баллов в матчах, по ходу которых они вели в счёте.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в пятницу, 8 марта. Команда Владимира Федотова в этот день будет играть против «Крыльев Советов» на выезде.

На текущий момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.